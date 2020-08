Kate Winslet was door filmrol voorbereid op uitbraak coronavirus

„Mensen dachten dat ik gek was omdat ik al weken met een mondkapje rondliep, in de supermarkt alles schoonmaakte met alcohol en handschoenen droeg”, vertelt Kate aan The Hollywood Reporter. „En toen was het 13 maart en dachten mensen: shit, hoe kom ik aan zo’n masker?”

In het voorjaar werkten de actrice en andere acteurs uit Contagion al mee aan een filmpje om mensen aan te sporen zich aan de coronamaatregelen te houden. „Om me voor te bereiden op de rol bracht ik tijd door met een paar van de beste medici van de wereld”, zei Kate destijds in de video. „En wat was een van de belangrijkste dingen die ze me leerden? Was je handen vaak alsof je leven ervan afhangt, wat het nu misschien ook echt doet.”