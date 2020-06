Lea Michele zegt sorry tegen voormalig Glee-collega

Dat schreef Ware op haar Twitter nadat Michele een tweet had opgedragen aan George Floyd, waarmee ze haar steun aan mensen van kleur betuigde. „Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand heb veroordeeld op achtergrond of huidskleur, maar dat is het punt ook niet. Blijkbaar heb ik er mensen mee gekwetst”, schrijft woensdagmiddag Michele op Instagram.

Ze biedt haar excuses aan aan iedereen die zich door haar gekwetst voelde. „Ik heb naar de kritiek geluisterd en ik leer. Het spijt me heel erg, maar ik zal hier in de toekomst beter van worden”, sluit ze af.

Hello Fresh, leverancier van maaltijdboxen, zegde de samenwerking met Michele op na deze ophef. „HelloFresh keurt iedere vorm van racisme of discriminatie af. We nemen de beschuldigingen aan het adres van Lea Michele heel serieus en hebben het contract met haar onmiddellijk beëindigd”, schreef het bedrijf op Twitter.