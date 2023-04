Juan Carlos na week weer vertrokken uit Spanje

De 85-jarige Juan Carlos, die van 1975 tot en met 2014 koning van Spanje was, was sinds afgelopen woensdag weer in het land. Juan Carlos was van plan om deel te nemen aan een zeilrace in Sanxenxo. Hoewel hij deelnam aan een aantal trainingssessies op donderdag en vrijdag, kon Juan Carlos uiteindelijk niet deelnemen aan de race vanwege het slechte weer.

Volgens verschillende media reisde Juan Carlos zondag naar het Baskenland voor een aantal medische afspraken. Zijn bezoek aan Spanje was pas zijn tweede sinds hij in 2020 naar Abu Dhabi vertrok. Vorig jaar mei keerde hij ook even terug naar Spanje. Toen bracht hij ook enkele tijd door met zijn zoon Felipe en zijn vrouw Sofia. Voor zover bekend heeft Juan Carlos hen niet gesproken tijdens zijn huidige bezoek.