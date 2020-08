De zomer van… Gaby Blaaser

Wie en waar: Wie Gaby Blaaser op sociale media volgt, ziet geregeld pikante foto’s van de blondine voorbij komen. Er lijkt dan ook weinig verschil te zijn tussen de foto’s die Gaby in de winter maakt en in de zomer. Toch springt een van haar recente vakantiefoto’s er direct uit. Gaby poseert samen met Olijn Milík Boelaars vanaf hun strandbedjes. Dit keer geen sexy poses of perfecte gestylde achtergrond, gewoon twee dames die van plan zijn volop te gaan genieten van hun zonovergoten vakantie in Cannes.

Wat doen ze daar zoal: Gaby en Olijn genieten vooral volop van het zonnige weer, de prachtige omgeving en heerlijk eten. Terwijl ze lekker aan het zonnen zijn, snoepen de dames flink wat watermeloen en ander fruit, maar ze gaan ook los in Ladurée, de bakkerij die wereldwijd bekendstaat om haar gevulde macarons.

Ⓒ Instagram

Bijkomen van: Na haar liefdesavontuur in De Bachelorette en vooral de nasleep daarvan, kon Gaby wellicht wel even wat rust gebruiken. Waar het tv-programma om het vinden van de ware liefde draaide, blijkt het vooral te zijn uitgelopen op onderlinge haat en nijd tussen het uiteindelijke liefdeskoppel. Ze koos voor de 25-jarige Joey, maar hij bleek uiteindelijk toch niet haar prins op het witte paard te zijn. Inmiddels zou Gaby het meer dan gezellig hebben met autocoureur Bas Schothorst, maar hij lijkt haar in elk geval niet te vergezellen op vakantie.