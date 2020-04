Freek van Noortwijk onthult geslacht baby

„We weten sinds kort wat het gaat worden. Op de een of andere manier had ik het vermoeden dat het een jongen zou gaan worden, om een beetje die hormonale huishouding in balans te houden met al die dames. Maar het wordt toch een meissie”, vertelt Freek aan Shownieuws. „Maar ik heb het al helemaal omarmd, en ik ben heel blij.”

Eerder vertelde Katja’s man op het boekenbal al dat hij stiekem hoopte op een jongen. Katja heeft al een dochtertje uit haar huwelijk met Thijs Römer: de 9-jarige Sammie.

Katja en Freek maakten op Valentijnsdag bekend een kindje te verwachten.