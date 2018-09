Caitlyn Jenner durft niet in badpak

Dat vertelt ze in haar realityserie I Am Cait.

"Ik heb wel een badpak aangehad, maar ben nog niet in het zwembad geweest. Het is te koud nu", vertelt ze in de uitzending aan haar vriendinnen. In een videoblog geeft ze later echter toe dat ze zich nog niet comfortabel genoeg voelt om zich in badpak te vertonen. "Ik denk niet dat ik er klaar voor ben. Je moet je realiseren dat die andere vrouwen al jaren geleden hun transitie hebben gemaakt. Misschien dat ik het later kan doen als ik me op mijn gemak voel. Nu zie ik het mezelf in ieder geval nog niet doen."

In de eerste uitzending van haar realitysoap is te zien dat ze ook nog onzeker is over haar stem. "Een ding waar ik nog aan moet werken is mijn stem", vertelt Caitlyn die later verder brainstormt in een gesprek met stiefdochter Kim Kardashian. "Een operatie zou hier ook verandering in kunnen brengen", dacht ze hardop, maar Kim ontmoedigde haar gelijk: "Wat als het fout gaat en je je stem verliest?"