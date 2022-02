Kate Moss maakt bijna 5 miljoen winst op Londense woning

Het huis van Kate lag in dezelfde wijk waar haar goede vriend George Michael woonde. „Ze is ontzettend blij dat haar huis zo snel verkocht is. Het werd eind 2021 in de markt gezet en een ruime maand later is het al weg. Het is een einde van een tijdperk, maar toen Kate ten tijde van de lockdown met haar vriend in haar Cotswolds huis zat, besefte ze dat dat haar veel beter beviel. De rust, de ruimte, de natuur, alles. Ze heeft een fantastische tijd gehad in Londen maar is klaar voor een wat rustiger bestaan”, aldus een bron.

Voor Kates 19-jarige dochter Lila Grace zal het wel even wennen zijn, omdat ze is opgegroeid in het Londense huis. Tegen vrienden zou ze gezegd hebben: „Ik weet nog heel goed toen ik hier voor het eerst kwam en verstoppertje ging spelen, toen was het huis nog helemaal leeg. Dat voelt nu ook weer zo aan, het zal even moeten indalen.”