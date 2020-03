Prins Albert: beschuldig mij niet van besmetten prins Charles

„We hebben elkaar vanaf afstand gegroet, maar nooit de handen geschud”, zei Albert donderdag op het Franse RTL Radio. „Ik zat aan de andere kant van de tafel, ver weg. Ik denk niet dat ik ervan beschuldigd kan worden dat ik hem heb besmet.” De Monegaskische vorst stipte bovendien aan dat er ’veel meer’ mensen bij de conferentie voor WaterAid waren en dat Charles ook na die bijeenkomst nog openbare verplichtingen had.

Zowel prins Albert als prins Charles zitten momenteel in quarantaine. Albert verlaat de privévertrekken van zijn paleis in Monaco niet. Charles is zondag naar Schotland gegaan, waar hij op zijn residentie Birkhall verblijft. De prins van Wales is voorlopig gescheiden van zijn echtgenote Camilla, die ook is getest maar het longvirus niet heeft.