Ashley Tisdale bevallen van een meisje

Het meisje heeft de naam Jupiter Iris gekregen. Op Instagram deelde de 35-jarige Ashley een dag na de bevalling een zwart-witfoto waarop een babyhandje te zien is.

Ashley maakte in september bekend een kindje te verwachten. „Ik heb gehuild, ik was zo gelukkig”, schreef ze later op social media toen ze ontdekte dat ze een meisje zou krijgen.

Tisdale is voornamelijk bekend van haar rol in de High School Musical-filmreeks. Daarnaast speelde ze ook een hoofdrol in Scary Movie V en bracht ze als zangeres een aantal albums uit. Zij en Christopher (39) trouwden in 2014.