Aangeslagen René Froger speecht op uitvaart Dominic Grant

Gezeten achter zijn weduwe JULIE FORSYTH en de kinderen, hebben RENÉ en NASTASJA FROGER in Engeland afscheid genomen van hun goede vriend DOMINIC GRANT. Maandagmiddag vond in het Thanet Crematorium in Margate het afscheid plaats van de zanger en beeldhouwer, die 18 november volkomen onverwacht overleed. Hij werd maar 71.