’Weddingcrasher’ Glennis ontroert bruidspaar

Glennis zong Whitney Houstons monsterhit I Will Always Love You voor het pasgetrouwde stel. „Prachtig om te zien hoe de muziek van Whitney mensen nog altijd in vervoering brengt”, zegt de zangeres over het verrassingsoptreden, dat het bruidspaar tot tranen toe roerde.

Vooruitlopend op haar tributeconcerten op 6 en 8 september zoekt Glennis ’een aantal momenten en gelegenheden waar de muziek van Whitney Houston voor blijvende herinneringen zorgt’. Via haar website konden stellen die zich zaterdag in de echt verbonden zich aanmelden, en dat gebeurde volgens Glennis’ woordvoerder massaal. Tamara en Hans kwamen al gelukkigen uit de bus en werden verrast door ’weddingcrasher’ Glennis.

De zangeres hoopt het publiek in september net zo te kunnen raken als Tamara en Hans. „Die avonden worden echt onvergetelijk”, belooft ze.