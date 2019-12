Donny Roelvink in de boksring

„Don sport momenteel vijf uur per dag”, schrijft vader Dries op Facebook over de voorbereidingen die zijn zoon treft voor zijn deelname. „Vanaf z’n twaalfde jaar nam ik hem al mee naar de sportschool. Onze huisarts was het daar toen niet altijd mee eens, maar het is een topatleet geworden.”

Boksen is de familie Roelvink niet onbekend. In oktober deed Dave Roelvink, de oudere broer van Donny, namelijk ook mee met de bokswedstrijd.

Donny heeft het druk de komende tijd. Naast de voorbereidingen voor Boxing Influencers doet hij namelijk ook mee aan het schaatsprogramma Dancing on Ice.