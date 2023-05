Vermeende zoon Alain Delon dood gevonden

Volgens het persbureau is er een persoon gearresteerd op verdenking van het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar. Volgens de lokale krant zou het gaan om de partner van Boulogne.

Rockband

De fotograaf, die ook bekend is als Christian Boulogne, hield al jaren vol dat hij de zoon was van de wereldberoemde Franse acteur. Hij zou voortkomen uit de kortstondige relatie die Delon in de jaren 60 zou hebben gehad met Nico, de zangeres van de Amerikaanse rockband The Velvet Underground.

Hoewel Delon altijd heeft ontkend de vader van Ari te zijn, is die wel opgevoed door de moeder van Delon, Edith Boulogne. Zij had de jongen zelfs samen met haar echtgenoot officieel geadopteerd. Als kind ging Boulogne regelmatig met zijn moeder Nico mee op tournee. Daarnaast speelde hij als tiener in enkele films. Over zijn bijzondere levenspad bracht Boulogne in 2001 een boek uit, getiteld Love Never Forgets.

Vaderschapstest

Boulogne had een vaderschapstest van Delon geëist, maar dat werd door de rechter afgewezen omdat de acteur officieel inwoner van Zwitserland is. Tegen dat besluit ging Boulogne in beroep, en dat was nog lopende.