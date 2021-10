Patricia Paay: ’Complicatie erger dan gedacht’

„Even een update van mij, nog steeds vanuit het ziekenhuis”, schrijft Paay (72) bij een foto van haar in een ziekenhuisbed. „Afgelopen dagen is gebleken dat ik te lang door heb gelopen met de pijn die ik had. Te lang doorgewerkt omdat het zo druk was. Pas toen ik rust ging houden bleek de situatie met deze complicatie toch erger te zijn dan gedacht.” Ook laat ze weten iedere dag even uit bed te gaan en fysiotherapie te krijgen. „Helaas mag ik nog niet naar huis maar het gaat heel langzaam elke dag een stukje beter.”

Eerder deze week liet Paay eveneens via Instagram weten onverwachts in het ziekenhuis te zijn opgenomen met een pijnlijke complicatie aan haar heup. Wat er precies aan de hand is, wilde haar manager bij navraag door het ANP niet zeggen. Het is niet voor het eerst dat ze problemen met haar heup heeft. In 2019 viel Paay, een paar dagen nadat ze een nieuwe heup had gekregen, van de trap.