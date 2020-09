Akwasi start ’Omroep Zwart’

Dinsdag om 12.00 uur is Omroep ZWART gelanceerd, ’een klapper van een nieuwe omroep, waar iedereen wordt gehoord en iedereen wordt gezien’, zo staat te lezen op de website. „Hoe snel hebben we een nieuwe omroep gestart, denk je? Word lid”, schrijven onder meer Akwasi, Bizzey, Dio, Vjeze Fur en Jamie Li op sociale media bij een foto van zichzelf met daarbij de vraag ’Wakker?’. De omroep, waarvan verder nog niets bekend is, wordt tevens gesteund door de merken Top Notch, Noah’s Ark, PATTA, Daily paper, Filling Pieces, Smib, Melkweg, Paradiso en Tony’s Chocolonely.

Om een nieuwe omroep te beginnen moeten er op 31 december 2020 minstens 50.000 leden zijn. Tevens wordt verwacht dat dat de omroep een bepaalde stroming vertegenwoordigt en iets anders te bieden heeft dan het huidige aanbod. Frontman van Omroep Zwart is Akwasi.

Belangrijke maatschappelijke bijdrage

Vorige week ontving Akwasi nog een award voor zijn ’belangrijke maatschappelijke bijdrage’. Radiozenedr Fun X bekroonde hem vanwege zijn rol in de strijd tegen racisme. „Normaal gesproken worden alle awards door het publiek bepaald, maar voor deze bijzondere award maakte FunX een uitzondering door er zelf eentje te geven aan iemand die het verdient. Ondanks alles dat hij over zich heen krijgt, geeft hij niet op en blijft hij doorgaan. En dat allemaal voor de good cause.”

De rapper ligt de laatste maanden flink onder vuur. In juli beloofde hij tijdens een toespraak voor vijfduizend man dat hij ‘hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen’ als hij in november een Zwarte Piet zou zien. Nadien doken er verschillende berichten op die de rapper door de jaren heen had geplaatst op Twitter. Stuk voor stuk van gewelddadige aard en hadden Sinterklaas en/of Zwarte Piet als onderwerp. Akwasi verwijderde na de ontdekking zijn volledige twitteraccount, waarmee hij ook zijn berichtengeschiedenis uitwiste. De zaak veroorzaakte veel reuring waarna een groep mensen aangifte deed tegen de rapper. Het OM besloot Akwasi niet te vervolgen omdat hij publiekelijk afstand heeft gedaan van zijn ’opruiende’ uitspraken.