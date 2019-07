Donny Roelvink: ’Ik zet niet op Instagram dat ik drugs gebruik’

„Ja, ik neem wel eens iets. Ik weet wat voor drugs ik gebruik, hoeveel, wanneer ik moet stoppen en hoeveel keer per jaar ik het doe. Ik doe het verstandig”, aldus Donny in Beau Monde. „Dan kan iedereen roepen dat ’ie het niet doet, maar 90% op zo’n festival doet het gewoon. Ik zeg dit niet op Instagram, omdat ik daar jonge volgers heb en een soort voorbeeldfunctie vervul.”

Donny vertelt verder dat hij tegenwoordig vooral op uitnodiging naar festivals gaat. „Je hoeft dan natuurlijk niet te betalen voor een drankje. Heel fijn dit soort privileges, want het is cool dat ik 350.000 Instagram-volgers heb, maar ik zeg altijd: ’Ik had liever dat het euro’s waren’.”