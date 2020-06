Lenny Kravitz kondigt boek over zijn leven aan

„Het gaat over de eerste 25 jaar van mijn leven met als hoogtepunt de release van mijn eerste album (Let Love Rule in 1989, red.)”, vertelt Kravitz. „Het zijn jaren die me hebben gevormd en me zo veel hebben geleerd over mezelf.”

De zanger kan niet wachten om ’zijn reis’ met de lezers te delen. „Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten en dat ik jullie, zodra ik weer kan, tegenkom als ik weer op pad ga.”