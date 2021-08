Frits Spits slaapt slechter na overlijden vrouw

Zelf ligt hij ook wel eens wakker: „Vroeger ging ik dan mijn bed uit en at ik een zak chips leeg. Na het overlijden van mijn vrouw slaap ik slechter. Het is onderhuids verdriet dat me wakker houdt. Ik snap goed dat als mensen dit altijd hebben het verschrikkelijk is. Met dit programma willen we het probleem in kaart brengen. Er komen deskundigen in de uitzending, maar we laten ook luisteraars aan het woord. Niet alleen mensen die niet kunnen slapen, maar ook zij die ’s nachts moeten werken zoals een bakker of een visser. Uniek is dat wij een halffabricaat zijn voor een televisieprogramma dat later in november wordt uitgezonden.”

De vraag om mee te doen aan het programma werd hem gesteld door de inmiddels overleden eindredacteur Hans Ganzevoort: „Mijn eigen bioritme zal hevig verstoord zijn, maar ik heb ’ja’ tegen hem gezegd. Hij verheugde zich op de muziek. Nederlandstalige muziek is een ondergeschoven kind. We draaien liedjes van Ramses Shaffy, Frank Boeijen, Herman van Veen, Ellen ten Damme en Nynke Laverman. Het idee is kracht geven.”

Zelf voelt de presentator ’levenshaast’: „Naarmate je ouder wordt, maar ook als mensen om je heen wegvallen van wie je zielsveel gehouden hebt, besef je eens te meer hoe kostbaar de tijd is. Ik kan geen tijd meer vermorsen, probeer er voor de kinderen en kleinkinderen te zijn. Zeg nooit ’nee’. Ik eet goed, beweeg veel en later dit jaar komt er nog een boek uit genaamd Mijn West Side story.”

De slapelozen (KRO-NCRV) is deze week elke nacht om 02.00 uur te horen op NPO Radio 1.