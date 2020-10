Nieuwe wet moet kindacteurs beschermen

De eerste schrijft voor dat minderjarige acteurs een training volgen over seksueel wangedrag, zodat ze dat kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen als dat hen overkomt. Een ouder of voogd moet ervoor tekenen dat de kinderen de online cursus hebben volbracht.

Een andere nieuwe regel is dat elk bedrijf dat meer dan vijf werknemers heeft en met minderjarigen werkt, een hr-medewerker aanwijst die wettelijk verplicht is elke verdenking van misbruik van kinderen door te geven aan de autoriteiten. Daarbij gaat het niet alleen om seksuele zaken, maar bijvoorbeeld ook verwaarlozing als een minderjarige aan zijn of haar lot wordt overgelaten.

In de derde wetsbepaling die Newsom tekende is vastgelegd dat werkende kindacteurs en de medewerkers die verantwoordelijk voor hen zijn de training elke twee jaar moeten volgen.