’Prins Harry belde Queen om toestemming voor naam Lilibet’

Lilibet ’Lili’ Diana Mountbatten-Windsor is ook vernoemd naar de moeder van prins Harry, prinses Diana. De hertog van Sussex zou koningin Elizabeth hebben gebeld om toestemming te vragen voor de verwijzing naar zijn grootmoeder.

Meghan en haar man prins Harry maakten zondag bekend dat hun dochtertje Lili vrijdag in goede gezondheid ter wereld is gekomen. Diverse leden van het Britse koningshuis hebben al gereageerd op de geboorte van Lili. De koningin, prins Charles en Camilla en prins William en Catherine stuurden felicitaties via hun officiële kanalen en prinses Eugenie deed dat via Instagram.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn dankbaar voor alle gelukswensen die ze hebben ontvangen. „Ze is meer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we van over de hele wereld hebben gevoeld. Bedankt voor jullie voortdurende vriendelijkheid en steun in deze zeer speciale tijd voor onze familie”, schrijven de twee in een verklaring via het sociale media-account hun stichting Archewell.

Bekijk ook: Harry en Meghan vragen om donaties na geboorte Lili

Bekijk ook: Lilibet kan deze sterrenkroost tot haar speelmaatjes rekenen