Na babydrama: Ellemieke Vermolen maakt voorzichtige comeback op tv

Na hun eerste date was het meteen dikke mik tussen Ellemieke Vermolen en topkok Sergio Herman. Ⓒ ANP/HH

België ontdekt de bij ons uit de schijnwerpers verdwenen ELLEMIEKE VERMOLEN (43) en valt van de ene verbazing in de andere. De echtgenote van sterrenkok SERGIO HERMAN (50) maakte voorzichtig haar debuut op kookzender Njam! en treedt daarmee uit de schaduw van de man die in België het ene na het andere nieuwe restaurant opent en met zijn imperium ook in moeilijke tijden aan de weg blijft timmeren. Deze week opent hij in Antwerpen, waar hij ook al The Jane heeft, Pristine.