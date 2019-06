Jussie Smollett mogelijk opnieuw aangeklaagd

Het onderzoek moet zich richten op hoe de originele aanklager Kim Foxx en haar rechterhand Joseph Magats hebben gehandeld in de controversiële zaak. Foxx kondigde in februari aan dat ze de zaak overdroeg aan Magats, omdat ze contact had gehad met een familielid van Smollett en daarmee partijdig zou kunnen zijn geworden. Toch zou ze zich achter de schermen wel met de zaak rond de al dan niet in scène gezette mishandeling van Smollett bemoeid hebben.

Smollett werd eerder dit jaar zestien maal aangeklaagd wegens het doen van een valse aangifte van een mishandeling. Het Openbaar Ministerie trok al die aanklachten een week later weer in wegens onvoldoende bewijs.

De acteur hangt ook nog een aanklacht van de gemeente van Chicago boven het hoofd. De stad eist een vergoeding van 130.000 dollar voor de extra kosten die zijn gemaakt tijdens het onderzoek naar de zaak.