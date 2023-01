Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger stapt opnieuw in huwelijksbootje Marc Anthony (54) en Nadia Ferreira (23) getrouwd: vierde keer scheepsrecht?

Door Eva de Rond

Na drie scheidingen heeft Marc Anthony (54) de hoop in de liefde nog niet opgegeven. Onder toeziend oog van half Hollywood, onder wie sterren als David Beckham en Salma Hayek, beloofden de zanger en het 31-jaar jongere model Nadia Ferreira elkaar eeuwige trouw. Het is voor Marc, na onder andere een stukgelopen huwelijk met Jennifer Lopez, nu welgeteld de vierde keer dat hij in het huwelijksbootje is gestapt, maar zal het ook de laatste keer zijn?