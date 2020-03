René Karst heeft corona: ’Dit gun je niemand’

„Ik ga jullie vertellen dat ik corona heb”, begint Karst zijn video op Facebook. Na tien dagen thuisisolatie ligt de zanger nu in het ziekenhuis.

Hij roept mensen op om de opgelegde maatregelen in acht te nemen. „Ik ben een beetje verward over hoe sommige mensen omgaan met regels. Ik zou jullie willen vragen om écht alles in acht te nemen, want dit gun je niemand. Ik ben aan het vechten en ik hoop dat ik erdoor kom.”