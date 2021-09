Expeditie Robinson: Deze kandidaat kan maar beter héél snel opstappen

TV

Deelname Johan Derksen aan knikkershow op losse schroeven?

Binnenkort is het aan Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen om in SBS6-show Marble Mania te laten zien hoe goed het Veronica Inside-drietal kan knikkeren. Het is alleen nog wel de vraag of Johan daadwerkelijk meedoet. Gijp: „Je wil mij toch niet wijsmaken dat je dat gaat doen?”