André van Duin praat elke dag met Martin

„Ik vind het heerlijk om te rommelen op mijn computer, dingen maken en creëren. Ik verveel mij zelden of nooit, ik hoef mij nooit af te vragen wat ik nu in godsnaam weer ga doen. De dagen zijn om voordat ik het weet”, aldus de 73-jarige komiek.

Ook het overlijden van Martin komt al snel ter sprake. Özcan vraagt zich af of Van Duin het niet vervelend vindt om steeds weer te moeten praten over zijn geliefde, maar daar wil de komiek niets van weten. „Nee, ik vind het altijd wel prettig om over Martin te praten. Ik heb van die man gehouden. Ik huil elke dag wel een keer. Dan zie ik zijn foto en schiet ik toch weer vol. Maar dat vind ik ook wel prettig hoor, dan ben je toch weer even heel close. Na een kwartiertje is het over en gaan we weer verder.”

Van Duin vindt het echter niet alleen fijn om óver Martin te praten, hij praat ook nog dagelijks mét hem. ,,Overdag overleg je dingen met elkaar. Je praat nog wel. Niet hardop, zeker niet als er mensen bij zijn”, bekende hij aan Akyol. „Er zijn heel veel dingen die hij wel weet te vinden en ik niet.”

Ondanks dat hij nog altijd veel verdriet heeft, blijft Van Duin wel positief „Ik worstel niet met de vraag wat het leven nog voor zin heeft. Ik ben nog populair, ik heb werk, ik sta in de aandacht. Ik kan mij voorstellen dat het een heel andere zaak zou zijn als ik dat allemaal niet had.”