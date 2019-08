Greep uit aanbod

Alex Klaasen komt met Showponies 2 Ⓒ Foto Mark Engelen

Alex Klaasen komt met een vervolg op zijn veelgeprezen voorstelling Showponies. Voor het eerste deel van deze persoonlijke, muzikale theatershow werd Klaasen genomineerd voor een Poelifinario en was zijn tournee compleet uitverkocht. Dat schreeuwde om een vervolg. In De Alex Klaasen revue Showponies 2 belooft het theaterdier het nog eens dunnetjes over te doen. Met zijn vaste cast trekt hij van september tot april 2020 door het land.