Brits echtpaar al 25 jaar een gouden duo Nicci French: ’Wij schrijven vooral over onze eigen angsten’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Nicci Gerrard en Sean French: „Een thrillerauteur moet als een goochelaar denken.” Ⓒ Foto Eran Oppenheimer

Al 25 jaar vieren Nicci Gerrard en Sean French triomfen als het gouden schrijversduo Nicci French. Hun thrillers zijn vrijwel uitzondering bestsellers. Ook in dit zilveren jubileumjaar presenteren de twee wederom een akelig spannende roman: De gunst. „Het leven is kwetsbaar. Juist als je denkt dat je alles op de rails hebt, huis, baan, partner, hoeft er maar dit te gebeuren en het hele zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis stort in elkaar.”