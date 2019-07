’Helden van Het Máxima’ hartverscheurend

Een scène uit de documentaire Helden van Het Máxima. Ⓒ avrotros/paul rigter

Voor Helden van Het Máxima is een jaar lang gefilmd in het Utrechtse Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Regisseur Paul Rigter maakte van dichtbij de meest emotionele momenten mee. „Ik had enige reserve om aan dit project te beginnen, mede omdat ik zelf twee jonge kinderen heb. Maar los van die vreselijke ziekte is het een enorm inspirerende omgeving.”