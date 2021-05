’Sonja toch weer terug bij ex Barry’

Opnieuw lijkt Sonja Bakker haar hart open te zetten voor Barry van Suijdam, dit ondanks de opmerkelijke voorbije maanden... Ⓒ ANP/HH

Het is nu al een van de meest bizarre liefdesverhalen van de laatste maanden: de relatie tussen Sonja Bakker en Barry van Suijdam. Zij brak met hem na een aanvaring in een taxi, nam hem toch weer terug om vervolgens, naar eigen zeggen, ’voorgoed met Barry te breken’. Maar zijn de wonderen de wereld nog niet uit? Goede vrienden van het stel weten het zeker: Sonja heeft Barry tóch weer in genade aangenomen...