Judi Dench kan scripts niet meer lezen door oogziekte

„Het is onmogelijk geworden om scripts te lezen”, aldus Dench. Daarbij maakt de actrice de vermelding dat ze vroeger heel makkelijk haar tekst kon leren vanwege haar fotografische geheugen. „Dat ging me heel gemakkelijk af”, zegt ze daarover. Nu leert Dench haar tekst met behulp van een machine. „Die vertelt me wat mijn regels zijn.”

Dench kreeg in 2012 de diagnose maculadegeneratie (LMD). Dat is een oogaandoening van het centrale gedeelte van het netvlies. Personen die eraan lijden gaan steeds minder goed zien.

In gesprek met The Guardian in 2021 zei Dench al eens dat ze heeft moeten leren omgaan met haar oogziekte. „Ik heb een manier moeten vinden om over dingen heen te komen die ik moeilijk vind”, zei Dench toen.