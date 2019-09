André Rieu viert verjaardag met nieuw album

„Ook als je elk jaar voor meer dan een half miljoen mensen speelt, is het de kunst om iedereen het gevoel te geven dat je speciaal voor hem of haar speelt”, zegt Rieu in een verklaring. „Dit album is vrolijk, uitbundig, vol humor, maar tegelijkertijd ook heel romantisch. Ik hoop hiermee de levensvreugde die ik zelf elke dag voel door te geven aan mensen over de hele wereld. Ik nodig iedereen van harte uit om samen met mij het leven en de liefde te vieren!”

Op het album is een mix van klassiekers en meezingers zoals Viva España, Paloma Blanca en Mexico te horen. Voor fans die iets extra’s willen, komt er ook een speciale CD/DVD-de luxe-uitgave met een exclusief kijkje achter de schermen.