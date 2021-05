Stefania door dolle heen na kwalificatie voor ESF

Volgens Stefania is een droom uitgekomen. Niet alleen door op het songfestival te zingen maar vooral ook om de finale te halen. „Dat is heel belangrijk voor me. Maar ik vind het ook belangrijk om de Grieken blij en trots te maken. Ik hoop dat ik dat gedaan heb en wil dat zaterdag in de finale weer doen.”

Stefania moest lang in spanning zitten tot ze eindelijk hoorde dat ze naar de finale ging. Griekenland werd pas als negende land opgenoemd. Ze is zaterdag tijdens de finale in Rotterdam Ahoy als tiende aan de beurt. De productie heeft donderdagnacht de startposities van de deelnemers bekendgemaakt.

Eerste deel

Kort na de tweede halve finale op donderdagavond werd al bekendgemaakt dat de 18-jarige in de eerste helft van de finale het podium betreedt. Net als Albanië (2), Portugal (7), Servië (8), Zwitserland (11) en IJsland (12). Ook Israël (3), België (4), Rusland (5), Malta (6), Groot-Brittannië (9) en Spanje (13) zijn in het eerste deel te zien. Het is Cyprus dat zaterdag het spits afbijt.

De Nederlandse Jeangu Macrooy weet al sinds januari vorig jaar dat hij in de tweede helft als 23e mag optreden. In dat deel komen ook Duitsland (15), Frankrijk (20) en Italië (24) op. Ook Moldavië (14), Finland (16), Bulgarije (17), Litouwen (18), Oekraïne (19), Azerbeidzjan (21), Noorwegen (22) en Zweden (25) zijn dan aan de beurt. San Marino sluit als 26e act de finale af.

De startvolgorde wordt bepaald door de producers van de show. Zij willen een zo divers mogelijke finale dus proberen ze bijvoorbeeld ballads niet achter elkaar te zetten en worden groepen afgewisseld door solo-artiesten. De artiesten moesten wel loten of zij in het eerste of het tweede deel van de show terechtkwamen.