Elton John krijgt eigen Barbiepop

De blonde pop draagt een paarse bolhoed en een grote roze stervormige bril. Ze heeft een blauw met paars bomberjack aan, compleet met regenboogkraag en de naam Elton voorop de borst gespeld. Om het af te maken draagt de Barbiepop een donkere glitterbroek met plateauzolen eronder.

„Barbie is een icoon op haar eigen manier. Dat ze een eerbetoon brengt aan mijn werk en mijn persoonlijke stijl is een grote eer”, laat Elton in een reactie weten. „Ik hoop dat ze fans overal inspireert om onbevreesd hun dromen en oneindige potentieel na te jagen.”

De pop kost 50 dollar en komt in een speciale doos met houder en een officieel certificaat.