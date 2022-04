Ed Sheeran heeft eigen sterrenwacht aan huis

„Ed heeft maar weinig nachten vrij - en nog minder als hij op tour is - maar áls hij vrij is, geniet hij er ontzettend om naar de nachthemel te kijken. Hij heeft alle apparatuur om sterrenbeelden te observeren en weet er ook het een en ander over”, vertelt een bron aan The Sun.

De zanger zou een speciale sterrenwacht hebben laten bouwen op de grond naast zijn huis om in alle rust te genieten van alles was aan de hemel verschijnt. „Er staat een krachtige telescoop en omdat hij op het platteland woont en het dus écht donker is, is het zicht fenomenaal. Naar de nachtelijke hemel kijken kan de zaken echt in perspectief plaatsen.”

Het is te hopen voor Ed dat het de komende nachten een beetje helder, want echt lang kan hij niet genieten van zijn sterrenwacht. Eind deze maand begint de ster aan zijn wereldtournee die in elk geval tot begin 2023 zal duren.