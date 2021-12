Jennifer Hoffman: ’Ik ging huilend naar mijn werk’

Jennifer was pas zeventien jaar toen ze de rol in Westenwind kreeg. In tegenstelling tot haar leeftijdsgenoten werkte ze direct fulltime en zag haar leven er totaal anders uit. Ze vertelt daarover in de Podbast van Bastiaan Meijer: „Het was een hele rare tijd, ik raakte mijn fundering kwijt. Het was heel raar om in het weekend terug te gaan naar Gouda om met mijn vriendinnen te stappen en bier te drinken. Ik was kapot, want ik had er een hele werkweek op zitten.”

Lange tijd houdt ze dat niet vol. „Ik werd geleefd.” Jennifer legt uit dat er tijdens een fotoshoot voor Televizier iets knapte. „Ik kon niet meer en ben huilend weggegaan.” Daarna besloot ze om te stoppen met acteren en zich te focussen op een studie.

De actrice heeft nooit de toneelschool gedaan, omdat ze daar ’te schijterig’ voor was. Nog steeds heeft ze soms last van onzekerheid. „Ik denk dat onzekerheid bij iedere acteur hoort. Dat gaat hand in hand. In mijn geval kan ik dat afschuiven op het feit dat ik geen toneelschool heb gedaan. Maar ik zie dat de allerbeste acteurs, waarvan ik denk: daar ga ik nooit komen, ook gewoon bang en onzeker zijn”, aldus Jennifer.