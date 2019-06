Liefdesverklaring aan The Beatles

Jack (Himesh Patel, r.) wordt beroemd met Beatles-liedjes, die zijn steun en toeverlaat Ellie (Lily James) helpt inzingen.

Allebei drukten zij een duidelijke stempel op de Britse cinema van de afgelopen decennia. Yesterday, een film die leentjebuur speelt bij The Beatles, bracht hen voor het eerst samen. In Londen doen scenarist Richard Curtis en regisseur Danny Boyle een boekje open over hun gedeelde liefde voor de Fab Four. Curtis: „Hun muziek voelt vaak als de soundtrack van mijn leven.”