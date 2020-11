Beyoncé wil afscheid nemen van stressvol leven

„Het zou moeilijk zijn om het leven in een pandemie en de huidige sociale onrust te ervaren en daar niet door te veranderen”, zegt de 39-jarige Beyoncé.

De noodgedwongen extra rust heeft de zangeres geleerd ook in de toekomst wat vaker stil te staan. „Ik geniet enorm van deze tijd met mijn gezin en mijn nieuwe doel is om het rustig aan te doen en afscheid te nemen van de stressvolle dingen in mijn leven. Ik ben al sinds mijn vijftiende actief in de muziekindustrie, groeide op terwijl de wereld toekeek en heb non-stop projecten uitgebracht.”

Beyoncé heeft ook de afgelopen vier jaar niet stilgezeten. Sinds haar album Lemonade (2016) was ze continu bezig. „Ik bracht Lemonade uit tijdens de Formation World Tour, beviel van een tweeling, trad op tijdens Coachella, regisseerde Homecoming, ging op wereldtournee met Jay en toen Black Is King, allemaal achter elkaar. Het is zwaar en hectisch geweest”, blikt ze terug. „Ik ben veel bezig geweest met het bouwen aan mijn nalatenschap en het vertegenwoordigen van mijn cultuur op de manier die ik het beste ken. Nu heb ik mezelf toestemming gegeven me te richten op mijn plezier.”