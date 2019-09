AvroTros zoekt nieuwe muziekkenner voor Songfestivalcommissie

„We zijn hard aan het nadenken over een waardige opvolger”, stelt de zegsman. Op korte termijn moet een naam worden bekendgemaakt. „We zoeken iemand die net als Daniel dicht bij de artiesten staat. We verliezen met hem natuurlijk degene met de meeste muziekkennis in de commissie.” Andere leden zijn AVROTROS-directeur Eric van Stade, zanger Jan Smit en presentator Cornald Maas.

De Nederlandse kandidaat voor 2020 is nog niet gekozen. Het nieuwe lid van de selectiecommissie bepaalt dus mede wie er in mei in Rotterdam voor Nederland meedoet aan het evenement.

Dekker meldde donderdag na tien jaar zijn afscheid van de organisatie van het Eurovisiesongfestival in Nederland. De TROS-coryfee was sinds 2009 betrokken bij de Nederlandse selectiecommissie en gold als een van de grote mensen achter de schermen van de Nederlandse organisatie. Ook verzorgde Dekker een aantal jaar het commentaar tijdens de uitzendingen van het liedjesfestijn.

Mooi avontuur

„Na 10 jaar plezier, passie, muziek, vriendschap en vooral resultaat sluit ik mijn betrokkenheid bij het Eurovisiesongfestival af”, laat Dekker op Facebook weten. „Ik heb veel mogen doen en meegemaakt. Van radio-uitzendingen tot televisiecommentaar, van selectie tot organisatie. Van allerlaatste tot allereerste. Een mooi avontuur, om nooit te vergeten. Met grote dank en liefde voor iedereen die er écht bij was. Ik ga jullie missen.”

Daniel Dekker was een van de mensen die zich de afgelopen tien jaar hard maakte voor betere Nederlandse prestaties op het Eurovisiesongfestival. Dat is gelukt; de afgelopen jaren haalde Nederland zes keer de finale. De dj gaat wel door met al zijn andere werkzaamheden voor AVROTROS.