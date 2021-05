Elektronische dagboeken van Lynn Hershman Leeson

Trek voor ’The Electronic Diaries’ van Lynn Hershman Leeson voldoende tijd uit. Ⓒ Foto Gert Jan van Rooij

Met een geleende videocamera begon Lynn Hershman Leeson in het jaar 1984 met haar filmserie The Electronic Diaries, een project waaraan ze tot 2019 werkte. Vrijwel zonder gêne deelt de Amerikaanse kunstenares hierin haar diepste gevoelens, haar pijn, haar verdriet. Voor het oog van de camera vertelt ze in alle rust over het geweld en seksueel misbruik dat haar vroegste jeugd tekende. Over de eetstoornis die daaruit volgde. En over de scheiding van haar echtgenoot, die de krant ging kopen en nooit meer terugkwam.