Dit zijn de verleiders van Temptation Island

De koppels die hun relatie zullen testen in het nieuwe seizoen van Temptation Island, waren al bekend. Nu krijgen we voor het eerste de concurrentie van de mannelijke deelnemers te zien. Dit zijn de mannen die azen op hun levenspartner: de verleiders.

Bas. Ⓒ SBS BELGIUM

Bas (25) uit Hellevoetsluis (NL)

De typische blonde jongen met blauwe ogen waar iedere vrouw voor valt, dat is Bas. Met zijn looks windt hij iedereen om zijn vinger. Hij ziet er zachtaardig en rustig uit, maar vergis je niet: hij is een veroveraar in hart en nieren. Wees op je hoede, dames: dit is een man waar je je relatie voor op het spel zou zetten. In het dagelijks leven werkt Bas als procesoperator bij Shell.

Grigor. Ⓒ SBS BELGIUM

Grigor (28) uit Dendermonde (BE)

Als stylist ziet Grigor er altijd piekfijn uit. Zelfverzekerd als hij is, is hij niet vies van grote woorden en gebaren om zo de dames te lokken. Het geheim van zijn tactiek? De beste vriend worden van de deelneemsters en hen een schouder bieden om op te huilen na het zien van slechte kampvuurbeelden.

Joris. Ⓒ SBS BELGIUM

Joris (23) uit Blerick (NL)

Een grote man met een klein hartje. Joris is student sportopleiding. Ambitieus, sportief en lief, wat wil een vrouw nog meer? Hij is ervan overtuigd dat niemand gemaakt is om monogaam te zijn. „En zeker vrouwen niet.”

Christophe. Ⓒ SBS BELGIUM

Christophe (23) uit Wuustwezel (BE)

Een goed gebouwd lichaam en lange blonde haren: Christophe wordt ook wel eens Tarzan of Thor genoemd. Hij werkt als technicus koeltechniek, maar zoekt graag het avontuur op en kan zich goed aanpassen aan de noden en wensen van de vrouwen. Hij doet aan yoga en is een goede salsadanser. Dat kan hem vast punten opleveren bij de dames.

Daan. Ⓒ SBS BELGIUM

Daan (25) uit Eindhoven (NL)

Als topsporter is Daan een doorzetter. Niet alleen in de sport, maar ook bij de vrouwen. Hij blijft vechten tot hij krijgt wat hij wil. „Hoe onbereikbaarder, hoe beter!”

Matthieu. Ⓒ SBS BELGIUM

Matthieu (22) uit Oostende (BE)

Matthieu is een grappige en goedlachse kerel. Zijn moppen zijn misschien flauw, maar ze zorgen er wel voor dat elke vrouw zich meteen op haar gemak bij hem voelt. Zijn andere troeven: zijn tandpasta-smile en afgetraind lichaam. In het dagelijks leven werkt Matthieu als havenarbeider.

Efrain. Ⓒ SBS BELGIUM

Efrain (22) uit Voorburg (NL)

Efrain werkt als manager in een sportwinkel. Een dag geen telefoonnummer kunnen scoren is voor hem een dag niet geleefd. Hij is een verleider pur sang. Met zijn zwoele blik en zijn gladde praatjes weet hij elke vrouw voor zich te winnen. Niet voor zichzelf, nee hoor. Hij wil de mannen op Temptation Island een handje helpen door te laten zien dat hun vrouwen niet te vertrouwen zijn.

Sam. Ⓒ SBS BELGIUM

Sam (23) uit Lommel (BE)

Sam is zelfstandig car wrapper (make-over van auto’s, red.) en ontzettend trots op het bedrijf dat hij zelf heeft opgebouwd. Sam is op elk feestje de sfeermaker. Hij trek zich van niets of niemand iets aan en is de eerste die zijn soepele heupen zal losgooien. Entertainment verzekerd voor de dames dus.