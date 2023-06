Zoektocht naar vermiste acteur Julian Sands verder teruggeschroefd

Dat melden Amerikaanse media. In het weekend werd nog een grote zoektocht georganiseerd met tientallen vrijwilligers, maar deze leverde niets op.

Sands wordt sinds 13 januari vermist. De 65-jarige acteur, onder meer bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24, ging wandelen in een bergachtig gebied in de regio San Bernardino, in de Amerikaanse staat Californië. De zoektocht naar de Brit werd gehinderd door slecht weer.

Het vermoeden is dat het grillige weer de acteur heeft overvallen.