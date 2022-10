Martin Garrix weer uitgeroepen tot populairste dj van de wereld

Vorig jaar moest Martin Garrix, artiestennaam van de 26-jarige Martijn Garritsen uit Amstelveen, genoegen nemen met plaats twee van populairste dj’s wereldwijd, achter de Franse dancemagneet David Guetta die deze plaats al twee jaar bezet. Garrix voerde de lijst aan in 2016, 2017 en 2018 en staat sindsdien stevig in de top drie.

De lijst van internationale top-dj’s, die door het Britse magazine sinds 1993 wordt samengesteld, is al jarenlang Nederlands getint. Na Garrix bestaat de top drie uit Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike. In de top tien is ook plaats voor de Nederlanders Armin van Buuren, Afrojack, Don Diablo en Oliver Heldens. In totaal brachten meer dan 1,3 miljoen mensen uit 234 verschillende landen hun stem uit.

Comeback

Ook de hoogste nieuweling is een Nederlander: Reinier Zonneveld maakt zijn debuut op 49 en voormalig nummer 1 Hardwell maakt zijn comeback. Vanwege een sabbatical ontbrak hij in de lijst van vorig jaar.

Met vier keer winst staat Garrix nu op de tweede plaats in het lijstje van dj’s met de meeste overwinningen. Alleen Van Buuren was met vijf keer nog vaker de nummer 1. Andere Nederlanders die de verkiezing op hun naam schreven zijn Tiësto (drie keer) en Hardwell (twee).

Empire State Building

De onthulling werd dit jaar gedaan in een livestream op internet. Garrix sloot de show zelf af door vanaf het observatiedek van de Empire State Building in New York een set te draaien. In voorgaande jaren werd de winnaar altijd bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF) op het Amsterdam Dance Event (ADE). Aan die samenwerking kwam vorig jaar een einde.

’Dankbaar en onwerkelijk’

Martin Garrix is blij en dankbaar dat hij opnieuw is verkozen tot de beste dj ter wereld. „Ik ben erg dankbaar dat iedereen de tijd heeft genomen om te stemmen”, laat Garrix weten. „Crazy! Het voelt heel onwerkelijk om weer terug op nummer 1 te staan en ik zal jullie steun nooit voor lief nemen, dankjewel”, zegt hij tegen zijn fans.

Op sociale media wordt de 26-jarige dj zowel door fans als collega’s gefeliciteerd met zijn herovering van de nummer 1-positie in de uitverkiezing van het Britse tijdschrift. Onder anderen Armin van Buuren, die de titel maar liefst vijf keer won, feliciteert Garrix met zijn prestatie.