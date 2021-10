Premium Het beste van De Telegraaf

Joris Linssen heeft wel eens te maken gehad met oplichters

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Joris Linssen weet nooit welk verhaal hij tegen gaat komen. Ⓒ foto Stijn Ghijsen

Door de pandemie hebben geliefden, familie of vrienden elkaar soms lange tijd niet kunnen zien. In een nieuwe serie van het Kro-Ncrv-programma Hello goodbye (NPO 1, 20: 35 UUR) is Joris Linssen in de aankomsthal van Schiphol opnieuw getuige van bijzondere herenigingen: „De grote kracht blijft dat de verhalen die een tv-redactie maandenlang zoekt daar gewoon zijn.”