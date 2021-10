Justin Bieber droomt ervan om vader te worden

In de documentaire bespreekt het koppel de plannen voor het komende jaar. De zanger vertelt: „Ik wil doelen stellen en er plezier in hebben om deze te behalen. Familie komt op de eerste plek en hopelijk komt er ook een kindje.” Vervolgens vraagt Bieber aan zijn vrouw: „Zullen we het eind 2021 proberen?”

Het beroemde koppel zorgde afgelopen maand voor speculatie toen de zanger over de buik van zijn vrouw wreef op de rode loper tijdens het Met Gala in New York. Bronnen vertelden vervolgens aan TMZ dat Hailey niet in verwachting is en dat het liefdevolle gebaar verkeerd is geïnterpreteerd.

Bieber gaat er verder in de documentaire op in hoe zijn relatie met zijn vrouw hem rust en troost heeft gebracht. Hij zei: „Nu ik een partner heb om de rest van mijn leven mee te delen, gaat het goed met mijn mentale gezondheid, hart en geest.”

Justin Bieber: Our World is vanaf vrijdag te zien op Prime Video.