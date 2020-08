Kim filmt vader-dochter-momentje Kanye

Kanye West en Kim Kardashian Ⓒ Getty Images

Het ziet ernaar uit dat Kanye West en Kim Kardashian het samen fijn hebben op vakantie. De rapper plaatste een video op Twitter waarop hij dansend is te zien met dochter North. Het stel ging er met de kinderen even tussenuit om bij te komen van alle ophef over de uitspraken van Kanye.