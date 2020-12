Rowan Atkinson werkt aan nieuwe serie

De serie is een van de zeven Britse shows die Netflix heeft besteld. Ook Sam Mendes gaat als onderdeel van de deal aan de slag voor de streamingservice. De 1917-regisseur maakt de zesdelige serie The Red Zone, die een nog niet al te duidelijke omschrijving heeft: „een comedy over voetbal, die ook niet over voetbal gaat.”

Andy Serkis, de acteur achter onder meer Gollum in de The Lord of the Rings-films en Caesar uit The Planet of the Apes, produceert een fantasyserie gebaseerd op de Young Adult-boekenreeks Half Bad van Sally Green. De andere vier nieuwe Britse shows die op Netflix zullen verschijnen zijn murdermystery The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, de paranormale tienerdetective Lockwood & Co, horrorserie Cuckoo Song en comedy Baby Reindeer.