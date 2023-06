Gary Lineker klapt uit de school over schorsing bij BBC: ’Ik zat huilend in de taxi’

In maart haalde Lineker op Twitter uit naar binnenlandminister Suella Braverman nadat zij bekendmaakte dat de regering wil dat illegale migranten niet meer in aanmerking komen voor asiel. Lineker noemde dat „verschrikkelijk” en een „onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen.” Volgen hem verschilde het niet veel met dat van Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw. Deze tweet zorgde voor veel ophef.

„Ik werd wakker, zette een kop koffie en opende mijn telefoon”, herinnert hij zich. „Tweehonderdzevenendertig WhatsApp berichten! Wat is er gebeurd? Is er een groot schandaal? Toen zag ik de voorpagina van de Daily Mail. Ik zei: ’Pff, is dit alles?’ En zo zie ik het nog steeds.”

Non-actief

Na de ophef werd Lineker op non-actief gezet, en was hij niet meer te zien in programma Match of the day. Hij had namelijk de onpartijdigheidsregels van BBC verbroken. Al zag hij dat zelf anders: „Het enige wat ik deed, was om empathie vragen, een beetje medeleven met mensen in een gevaarlijke situatie, die hun land moesten ontvluchten”, zegt Lineker.

„Er werd mij gevraagd om een verklaring af te leggen, maar ik vond dat ik nergens sorry voor hoefde te zeggen. In een Whatsapp groep met Ian Wright en Alan Shearer zei ik dat ik het gevoel had dat ik uit Match of the day zou worden gezet. ’Als ze dat doen, ga ik de show absoluut niet doen’, reageerde Wright, en dit tweette hij ook. Alan deed hetzelfde. Toen heb ik gehuild. Ik zat huilend in de taxi”, vertelt de presentator.

Na een week mocht Lineker terugkomen bij de BBC. Toen werd het social media beleid van de BBC onderzocht. Voormalige BBC en Football Association-chef Greg Dyke suggereerde toen dat Lineker met 5-0 had gewonnen. „Ik heb niet het gevoel dat het een overwinning was”, vertelt de presentator. „Ik koester geen wrok, we zijn hetzelfde team. Laten we het vergeten.”

Bekijk ook: Gary Lineker is blij om weer terug op tv te zijn na schorsing