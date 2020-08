De zomer van... Gerard Ekdom

Waar en met wie? Gerard Ekdom brengt net als vorig jaar zijn vakantie door in het Spaanse Jávea. De Radio 10-dj wordt aan de Costa Blanca vergezeld door zijn vrouw Nicole Smits en hun twee zonen Lennon en Lewis.

Wat doen ze daar zoal? Het hechte gezin doet aan de Spaanse kust wat eigenlijk iedereen daar zou moeten doen: ontspannen en plezier maken! Zo deelde Mrs. Ekdom onlangs een aantal gezellige foto’s van de vijftiende verjaardag van hun zoon – die is vernoemd naar Beatle John Lennon – en liet ze weten dat hun favoriete beach bar weer is geopend: „HOERA!”

Ondertussen waant haar echtgenoot zich in Zuid-Europa weer in de jaren negentig: „Vandaag in een Spaanse telefooncel maar weer eens ouderwetsch ‘collect-call’ naar huis gebeld om te checken of ik over ben naar de volgende klas!”

Bijkomen van? Los van alle coronaperikelen, hoeft Gerard Ekdom vooralsnog niet terug te kijken op een rampjaar. Al zag hij eind januari niet zíjn programma Ekdom in de Morgen, maar Veronica Inside van Wilfred Genee de Gouden RadioRing winnen. Bovendien ging op dezelfde avond Bram Krikke er ook nog eens vandoor met de Zilveren RadioSter.

Maar als er dan íets genoemd moet worden waar Ekdom van zou moeten bijkomen, dan is het de blunder die Museum Hilversum had begaan. Daar was in juni een expositie te zien van fotograaf William Rutten met zwevende hoofden van bekende Nederlanders op een zwart doek. Ook Ekdom werd vastgelegd, alleen had het museum zijn naam onder de foto niet helemaal goed gespeld.

Echtdom

„Heeft Museum Hilversum nou de naam van Gerard Ekdom verkeerd geschreven in de tentoonstelling van William Rutten?”, twitterde iemand bij een foto waarop te zien is dat de naam Gerard Eckdom onder het portret hangt.

„Echt??” was de reactie van de Radio 10-dj, compleet met een emoji die uit schrik zijn handen in z’n gezicht slaat. Rutten reageert gevat met „Dat is wel echtdom...” Het museum erkende de fout en beloofde het goed te maken. „Sorry Gerard, passen we maandag direct aan. Er liggen gratis toegangskaarten voor jullie klaar!”