Italiaanse actrice Monica Vitti (90) overleden

Maria Luisa Ceciarelli werd in 1931 in Rome geboren en had zich mede door gezondheidsproblemen bijna 20 jaar geleden uit het openbare leven teruggetrokken. Een van haar laatste optredens was volgens persbureau ANSA bij de uitreiking van de 'Italiaanse Oscars', de filmprijzen David di Donatello in 2001. Vitti won vijf keer zo'n prijs, naast vele andere onderscheidingen.

Ze begon als tiener als actrice in theatergezelschapjes en kreeg bijrolletjes in onder meer tv-series. Ze werkte ook in een theatergroep van Antonioni. Met zijn film L'avventura in 1960 ontpopte ze zich tot filmster. Ze speelde ook in onder meer Antonioni's films La Notte en Il Deserto Rosso. Er volgden vele andere rollen in tal van films waarin ze rollen speelde naast onder anderen Marcello Mastroianni, Alain Delon, Richard Harris, Michael Caine, Dirk Bogarde en Claudia Cardinale.

Ze is getrouwd geweest met de Italiaanse acteur, regisseur en zanger Alberto Sordi en met regisseur Roberto Russo.